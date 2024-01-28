В Донецке ВСУ сбросили боеприпас на семью, отец едва не остался без ног

В Донецке ВСУ сбросили боеприпас на семью, отец едва не остался без ног

2024-01-28T17:32:20+03:00

2024-01-28T17:32:20+03:00

2024-01-28T17:32:20+03:00

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