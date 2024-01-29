Вековые амбиции: что нажито «Мосфильмом» за 100 лет

Киностудии «Мосфильм» 30 января исполняется 100 лет. За это время она разрослась: здесь появлялись новые корпуса, площадки для натурных съемок, вовсю используются высокие технологии. Сейчас «Мосфильм» — флагман отечественного кинопроизводства. Но так было не всегда. Когда-то сюда не ходил даже общественный транспорт — в половодье добираться приходилось на телегах. Музей киноконцерна и его сотрудники знают и хранят тайны многих поколений легендарной студии. К 100-летнему юбилею здесь открыли новую экспозицию, посвященную золотому веку «Мосфильма». Корреспонденты «Известий» познакомились с ней, а потом заглянули в другие павильоны и хранилища.

Лошадь Новосельцева и корона Российской империи

На входе в зал нас встречает кошачья семейка. Узнаваемые керамические статуэтки из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» сидят в рядок на постаменте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Их также можно увидеть в картине Леонида Гайдая «Не может быть!» в новелле о свадьбе Леонида Куравлева, где кошки создают вид мещанского жилья, — начинает экскурсию заведующая Музеем киноконцерна «Мосфильм» Елена Морозова. — А еще в фильме Александра Серого «Ты — мне, я — тебе» и в легендарной картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Кошек было три десятка. Все разные. Какие-то лежачие, какие-то сидячие. На «Мосфильме» до сих пор хранятся формы для их изготовления. При необходимости заново отольют.

В соседней витрине — бронзовая статуя «Персей и Пегас», известная по фильму «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Тут же вспоминаются слова героини Алисы Фрейндлих: «Новосельцев, поставьте лошадь. Что вы! Она же тяжелая. Что вы в нее вцепились?!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

У многих экспонатов музея полноценная кинобиография, портфолио не хуже чем у народных любимцев. Пегас снимался в «Бриллиантовой руке» Гайдая, «Ширли-мырли» Меньшова, «Мой ласковый и нежный зверь» Лотяну. А впервые появился на экране в 1950 году в фильме Михаила Ромма «Секретная миссия».

Музей живет очень активной жизнью. Пока мы изучали экспозицию, в зал пришли три экскурсионные группы. Любимый экспонат посетителей — «алмазная царская шапка», а вернее, корона Российской империи из фильма Эдмонда Кеосаяна о неуловимых мстителях. На ее фоне идут самые активные фотосессии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Экспонат может мелькать во многих фильмах, это разумное использование предметов из коллекции киностудии, а сегодня их достаточно большое количество, — говорит руководитель музея.

Еще один уникальный экспонат — макет «Мосфильма» со всеми историческими постройками и зданиями новых павильонов. Это целый город в городе, на который можно посмотреть с высоты птичьего полета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Тут же — изображения проекта киностудии середины века. Фотографии даже чем-то отдаленно напоминают ВДНХ. Оказывается, в 1947 году институт «Гипрокино» разработал план «Большого Мосфильма» с фонтанами, скульптурами, колоннами, аллеями, парками. Но затем от помпезного проекта с излишествами отказались в пользу закупки техники и модернизации существующих павильонов. Опять же, разумная трата денег. Это и поспособствовало процветанию «Мосфильма».

Голливуд с разведкой и оператор на роликах

Расцвет киностудии пришелся на 1950–1970-е годы. Фильмы, снятые в это время, вошли в золотую коллекцию «Мосфильма». И это несмотря на период застоя. Да и компьютерной графики тогда не было. Но на «Мосфильме» творили чудеса, придумывали, изобретали. Чтобы снять бал Наташи Ростовой в «Войне и мире» Бондарчука, оператор Анатолий Петрицкий встал на ролики и перемещался по залу за вальсирующими парами. Комбинированные съемки уникальны. На «Мосфильме» могли погрузиться под воду вслед за подводной лодкой, создать эффект съемки из самолетов, идущих на таран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— В 1990-е годы представители Голливуда охотились за разработками мастеров нашей киностудии, переманивали специалистов. А вспомните «Титаник». Свой «Оскар» за визуальные эффекты фильм Джеймса Кэмерона получил благодаря нашим профессионалам. Визуальный ряд получился благодаря тому, что был сделан на базе разработок наших специалистов комбинированных съемок, — удивляет Елена Морозова.

Самоотверженность и бескорыстная любовь к кино сотрудников студии помогла даже развитию общественного транспорта города. Корпуса павильонов на нынешней Мосфильмовской улице столицы уже появились, а нормальные дороги и маршруты транспорта — еще нет. Река Сетунь часто разливалась, и люди приезжали на работу на подводах, телегах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Тогда мосфильмовцы выступили с инициативой провести к студии транспорт. Люди собирали деньги, приносили ложки, вилки, тазы, чтобы передать на завод. Из собранной меди изготовили провода для первой троллейбусной линии в этот район, — рассказывает заведующая музеем.

ЗИС Берии, мерседес Штирлица и «Моргуновка»

Сейчас на студии есть собственный автопарк. В него входит более 100 ретроавтомобилей. Все они в рабочем состоянии. Яркий пример востребованности — мерседес Штирлица. Еще вчера он стоял в музее, а уже сегодня утром его вывезли на съемки. А если в гараже нет нужного авто, его просто могут здесь сделать. Например, «Руссо-Балт» или Peugeot BB.

Технику берегут, и порой ее снимают на движущемся транспортировщике. А актеры, забыв, что они за рулем, так активно крутят головой и машут руками, что, если внимательно присмотреться, едут вперед, глядя назад. Такие киноляпы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Есть в гараже и узнаваемая «инвалидка» из «Операции «Ы». В народе ее стали именовать «Моргуновка», так как за рулем был актер Евгений Моргунов. Здесь же ЗИС-101, приписанный к автопарку Лаврентия Берии. А в кино на нем чаще возили Сталина. Эльдар Рязанов вообще придал ему суперспособности. ЗИС в «Старых клячах» и по рельсам метро ездил, и по Москве-реке плыл. Но это всё лишь трюк, дело рук мосфильмовцев.

Сердце киностудии — натурная площадка для съемок. На 10 тыс. кв. м уместили две улицы зданий. Одна — старая Москва, вторая — Петербург. А начиналось с небольшой площадки в центре «Мосфильма», где возводили временные декорации, имитировали Лондон или Стокгольм. Здесь снимали «Мэри Поппинс, до свидания», «Пеппи Длинныйчулок», «Гардемарины, вперед!».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В 2003 году директор киностудии, режиссер Карен Шахназаров начал снимать картину «Всадник по имени Смерть». И для нее художник Людмила Кусакова построила уникальную декорацию старой Москвы с уголками дворянской столицы, мещанской, рабочей. В одной декорации можно было снимать разные районы, разные ракурсы. И видя это, кинематографисты выстроились в очередь на съемку здесь на два года вперед.

— Как рачительный хозяин, Карен Георгиевич сказал: «Зачем же мы будем ломать эту декорацию? Пусть эксплуатируют коллеги», — вспоминает Елена Морозова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

И за 13 лет здесь сняли более 300 фильмов, клипов, рекламных роликов. А в 2016 году, когда Шахназаров начал снимать фильм «Анна Каренина. История Вронского», одну часть московских декораций переделали в Санкт-Петербург. И после съемок оставили в том виде как есть. Кстати, эта часть улицы могла напоминать и какие-то европейские города. Достаточно было только поменять вывески на фасадах зданий. Многоплановое использование декорации.

Когда-то в этом зале находились ретроавтомобили

В 2019 году на «Мосфильме» началось большое строительство. Для костюма и реквизита потребовался свой дом. А в 2023-м появилось и еще одно грандиозное строение, мечта мосфильмовцев всех времен — Центр кино. В нем четыре современных зала. Ежедневно идут кинопоказы, устраиваются сеансы с обсуждением фильмов.

— Специально к 100-летию «Мосфильм» демонстрирует здесь картины из своей золотой коллекции, — рассказывает главный инженер киностудии Алексей Сеньковский. — Билеты на спецпоказы стоят символичные 100 рублей. Сегодня, например, показывают шедевр — отреставрированный фильм Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Была ретроспектива фильмов Тарковского, показывали комедию Чулюкина «Девчата».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Рядом с Центром кино, стенка в стенку — новый современный павильон №17. Он, по словам Сеньковского, самый большой и оснащенный в Европе.

— Здесь толщина стен — метр, высота потолка — 16 м, 230 точек подключения, есть система отопления, кондиционирования, вентиляции. Идеальное помещение для съемок . Можно залить каток, построить футбольное поле или даже бассейн. Да что там, построить деревню с улицами в три этажа. А при желании можно привезти самолет, — говорит главный инженер.

Сегодня на «Мосфильме» есть разноплановые съемочные площадки размером от 200 до 2,5 тыс. кв. м. А начиналась студия с четырех павильонов.

Заведующая музеем киноконцерна «Мосфильм» Елена Морозова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

У сотрудников студии много секретов, связанных с нюансами кинопроизводства, но некоторые не скрываются. Например, как делают грим.

— У мастеров для этого есть свой «негатив» — это синий силикон, которым заливают лицо актера, и с него делают слепок. С ним будут работать и в отсутствие артиста готовить грим, — говорит Елена Морозова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Тут же в музее — карточки фотопроб к фильму «Иван Васильевич меняет профессию». На роль Жоржа Милославского претендовали Андрей Миронов, Вячеслав Невинный, Анатолий Кузнецов, Георгий Юматов, Георгий Бурков. А сыграл Леонид Куравлев. А в Ивана Грозного мог перевоплотиться Евгений Евстигнеев, Георгий Вицин, Евгений Лебедев. Но роль ушла к Юрию Яковлеву. Наталья Гундарева могла стать царицей. Но не судьба.

Грозный враг «Мосфильма» — моль

Когда в СССР было тяжело с тканями, художники по костюмам находили подручный материал там, куда не ступала нога профессионального портного. Например, для фильма «Иван Грозный» царскую рубаху пошили из тарной ткани, той самой, из которой шили мешки под картошку. Активно использовали портьеры. А плюш выдавали за бархат. Платье Елены Валюшкиной в «Формуле любви» сшили из ткани для мужских галстуков. А алый наряд Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит» — из пионерских.

Этот наряд народной артистки — на почетном месте в Доме костюма и реквизита. А рядом на манекене красная куртка с черной опушкой, которую носила Наталья Фатеева в «Джентльменах удачи».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Это рай для барахольщиков. Здесь, на стеллажах, возвышающихся до потолка, хранятся шляпы и береты, венцы и убрусы, даже пионерские пилотки. А еще платья, костюмы, шубы.

— Это непростая работа — одеть артиста, — говорит «Известиям» художник по костюмам Алла Оленева. — Артисты разные бывают, часто капризные. У каждого свое представление об образе. Но у художника другое, а у режиссера — третье. И всё это надо свести воедино. Да так, чтобы сниматься артисту было комфортно.

Как вспоминает Алла Оленева, самый покладистый артист за ее большую творческую биографию — Михаил Ульянов. С ним художница работала на картине «Ворошиловский стрелок» Говорухина. Народный артист СССР никогда не капризничал. И всегда с большим пиететом и пониманием относился к созданию образа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

А актрисы все капризны. Хотят быть красивыми и стройными. Самая комплиментарная ткань — темная. Чем темнее, тем стройнее. Убрать лишнее всегда можно корсетом.

В Дом костюма и реквизита приходят за аутентичной одеждой. Если хотят сниматься в «чистом», отшивают наряды специально под артистов или приобретают готовые в магазине. Как говорят хранители, это зачастую выходит дешевле. А за костюм из фондов надо платить ежедневную аренду. На каждую вещь свой ценник. От 500 рублей до 5 тыс. За утрату или порчу надо вернуть подобную аутентичную вещь. Деньгами не берут.

Художник по костюмам Алла Оленева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

На нескольких этажах находится около полумиллиона единиц хранения. В том числе 24 тыс. пар обуви, 160 тыс. военного обмундирования. Но, несмотря на это, «Мосфильму» требуются вещи 1940–1950-х годов, аутентичные и побольше. Раньше вещи были натуральные, и их не так просто сохранить.

— И самый злостный враг нашего хранилища — моль, — говорит Алла Оленева. — Нафталин в борьбе с насекомым уже не работает. Полетела моль — пора вызывать специалистов с туманом. И этой обработки хватает на год. Любит моль что повкуснее — шерсть, мех.

Иногда на «Мосфильм» приходят посылки. Сознательные люди не несут старинные вещи на помойку, а присылают в Дом костюма и реквизита, зная, что они могут пригодиться в кино.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В хранилище нас встретил памятник юному Володе Ульянову. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой. Он точь-в-точь как с октябрятской звездочки. Зайдя за стекло, тут же столкнулись с всадником без головы — или тем, что от него осталось. Обезглавленный скелет с хозяйственным номером подвесили на стеллаж. А рядом — голова Аполлона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Полки хранилища заставлены стульями, креслами, светильниками, сундуками, картинами. Есть даже три «Оскара» в человеческий рост. Видимо, в память о тех наградах, которые получили «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. А рядом бюст Петра Первого и тележка с красной буквой «М» — знак столичной подземки. Что только захочешь, можно найти на «Мосфильме».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова