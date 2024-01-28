Путин о миллиардных вложениях в работу исследователей Антарктиды в 2025-2027 годах

Путин о миллиардных вложениях в работу исследователей Антарктиды в 2025-2027 годах

2024-01-28T14:10:16+03:00

2024-01-28T14:10:16+03:00

2024-01-28T14:10:16+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru