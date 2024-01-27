В Музее Победы состоялся показ снятого в «Артеке» фильма «Елка без огней»

Показ фильма «Елка без огней», снятого по мотивам дневника 11-летней блокадницы в международном детском центре «Артек», состоялся 27 января в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Мероприятие приурочили к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Во время съемок юные актеры сильно погрузились в историю осажденного города, заметил генеральный продюсер Киностудии имени Кира Булычева и кинокомпании «Коннект Фильм» Дмитрий Белосохов. Он уточнил, что для них всё же провели несколько лекций для погружения в атмосферу. При этом от игры детей, по словам Белосохова, у него «шли мурашки».

Также под впечатлением остались и пришедшие на показ зрители. В частности, они отметили актерскую игру и передачу эмоций.

Среди зрителей были и школьники. По словам учительницы Анны Липницкой, важно, чтобы дети знали о блокаде. Как заметила преподаватель, фильм рассказывает не только о детях в тех событиях, но и о их маленьких радостях, которые с ними случались, а также о родителях, старавшихся создавать для них счастливое детство.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) — назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он подчеркнул, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы Великой Отечественной войны против граждан СССР, будут вестись расследования.

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.