Стадион «Труд» открылся после реконструкции в Балашихе

В Балашихе (Московская область) открылся после реконструкции стадион «Труд». Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство физической культуры и спорта региона.

Работы велись в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс обеспечен универсальными и тренажерными залами, залом для художественной гимнастики. Кроме того, подготовлено футбольное поле с подогревом, где тренировки возможны в течение всего года.

На территории установлено новое освещение.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2024 года построят четыре спортивных комплекса с ледовыми катками.