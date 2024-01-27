Стадион «Труд» открылся после реконструкции в Балашихе
В Балашихе (Московская область) открылся после реконструкции стадион «Труд». Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство физической культуры и спорта региона.
Работы велись в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс обеспечен универсальными и тренажерными залами, залом для художественной гимнастики. Кроме того, подготовлено футбольное поле с подогревом, где тренировки возможны в течение всего года.
На территории установлено новое освещение.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2024 года построят четыре спортивных комплекса с ледовыми катками.