Техас не снял колючую проволоку на границе с Мексикой после окончания ультиматума Вашингтона. Губернатор штата Грэг Эбботт в интервью Такеру Карлсону выразил готовность к конфликту с федеральными властями, передает телеканал «Известия». Он отметил, что еще 10 штатов направили нацгвардии к границе с Техасом. Ранее на мексикано-американской границе обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Администрация президента США Джо Байдена до сих пор не приняла серьезных мер для решения проблемы. Накануне федеральные власти потребовали от Эббота убрать проволоку на границе за 24 часа.

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