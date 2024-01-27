Кардиолог назвал противопоказания к приему аспирина

Необоснованный прием аспирина может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инсульту с кровоизлиянием. Противопоказания к его употреблению 27 января назвал в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

По словам медика, аспирин назначается пациентам в целях защиты от повторных ишемических инфарктов и инсультов. Он, как и другие антиагреганты — препараты, препятствующих тромбообразованию, противопоказан при активных язвах и кровотечениях.

Препарат также не рекомендуется принимать при синяках и носовых кровотечениях. Однако в данном случае важно оценить их значимость, отметил врач.

«Например, хоть носовые кровотечения являются досаждающими, в большинстве случаев, учитывая пользу и риск, отмена аспирина не целесообразна, а проблему носовых кровотечений можно решить прижиганием, поэтому часто мы направляем в таких случаях к ЛОР-врачу», — пояснил Закиев.

Между тем показаниями к приему аспирина являются сердечно-сосудистые заболевания: инфаркт миокарда, ишемический инсульт, выраженный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и другие недуги, связанные с работой сердца. Назначить препарат может исключительно врач, который, к тому же, должен объяснить, как он взвесил баланс пользы и риска. В противном случае пациент имеет дело с некомпетентным медиком, подчеркнул кардиолог.

«Если аспирин назначается со словами «пусть будет», «на всякий случай», «просто попейте» — это может быть признаком плохого врача, который сам себе не отдает отчет в том, зачем он назначает препарат. Впрочем, это относится и к любому лекарству, не только к аспирину», — объяснил он.

Несмотря на то, что многие люди употребляют аспирин годами, его применение может иногда сопровождаться побочными реакциями. К ним относятся изжога, боль в области желудка, язвы желудка и внутренние кровоизлияния. Так, Закиев указал, что в его практике был пациент с кровоизлиянием в мозг (геморрагический инсульт), который пострадал от необоснованного назначения аспирина, при том, что он принимал его недолго.

Врач порекомендовал коллегам назначать статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, статины снижают уровень «плохого холестерина» и риск инфаркта миокарда и инсульта. При этом они реже обладают побочными эффектами.

Ранее, в сентябре 2023 года, врач-педиатр «СМ-Клиника» Ольга Татаркина рассказала «Известиям», что прием аспирина может быть опасен для детей. Она предупредила, что при применении до 16 лет он может привести к тяжелому поражению печени и, как следствие, к повреждению ткани головного мозга (синдром Рея).