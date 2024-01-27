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Артиллерийский салют в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В честь 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда 27 января в Санкт-Петербурге гремит артиллерийский салют. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Мероприятие проходит у стен Петропавловской крепости.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.

Ленинград был полностью освобожден от немецких войск 27 января 1943 года.

Президент России Владимир Путин во время церемонии запуска строительства атомного ледокола «Ленинград» заявил, что поколение победителей нацизма, жители блокадного Ленинграда всегда будут для россиян великим нравственным примером в борьбе за суверенитет.

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