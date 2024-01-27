Баскетболист Дончич заработал 73 очка и принес «Далласу» победу над «Атлантой»

Словенский баскетболист Лука Дончич принес «Даллас Маверикс» 73 очка в матче с «Атлантой Хоукс» в ночь с 26 на 27 января, что позволило команде победить.

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте. Хозяева площадки уступили соперникам с перевесом в пять очков (143:148).

Отмечается, что 24‑летний словенец стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим за матч 73 и более очков. Ранее это удавалось Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Дэвиду Томпсону. Спортсмен установил не только личный рекорд, но и рекорд клуба по этому показателю.

Дончич играет на позициях легкого форварда, атакующего и разыгрывающего защитника. Он является чемпионом Европы 2017 года в составе сборной Словении. С начала своей карьеры, Дончич рассматривается спортивными экспертами как один из наиболее талантливых игроков своего поколения в мире.

В ноябре 2023 года сообщалось, что американский баскетболист Леброн Джеймс первым в истории набрал свыше 39 тыс. очков в регулярном чемпионате НБА. Джеймсу также принадлежит рекорд по числу набранных очков в лиге. Предыдущее достижение составляло 38 387 очков и принадлежало американцу Кариму Абдул-Джаббару.