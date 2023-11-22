Леброн Джеймс набрал больше 39 тыс. очков в НБА

Американский баскетболист Леброн Джеймс первым в истории набрал свыше 39 тыс. очков в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» перед игрой с «Ютой Джаз», прошедшей 21 ноября, имел в активе 38 995 очков за карьеру. По ходу этой встречи Джеймс набрал еще 17 баллов, внеся вклад в победу команды со счетом 131:99.

«Меня поздравили партнеры по команде и тренеры, но у меня не было возможности задуматься и попытаться осознать, что всё это означает. В этой лиге выступало множество великих баскетболистов, множество великих снайперов. И когда у тебя получается сделать вот такое первым среди всех, то это так здорово. Сумасшедший момент», — прокомментировал это событие игрок телеканалу ESPN.

Джеймсу принадлежит рекорд по числу набранных очков в лиге. Предыдущее достижение составляло 38 387 очков и принадлежало Кариму Абдул-Джаббару.

Ранее, 29 октября, журнал Forbes рассказал, что пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом в истории, которому удалось заработать $1 млрд. До него этого добивались Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Тайгер Вудс.