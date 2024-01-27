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В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии при помощи дронов

РИА Новости: раскрыт канал поставки наркотиков в Россию с помощью FPV-дронов
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли в Ленинградской области. Об этом 27 января сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Как указал собеседник агентства, контрабандисты перебрасывали запрещенные вещества из Эстонии в Ленобласть через реку Нарву с помощью FPV-дронов. Речь идет о крупных партиях кокаина и гашиша.

«То есть на эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России», — пояснил источник.

Кроме того, контрабандисты осуществляют попытки завербовать военных на спецоперации, имеющих опыт управления БПЛА, предлагая им солидное вознаграждение.

Расследование по данному факту продолжается. Полиция пока никого не задержала, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 24 января, в Санкт-Петербурге таможенники изъяли 1,2 кг кокаина, привезенного из Бельгии. Как сообщил «Известиям» пресс-секретарь Балтийской таможни Владислав Андреевский, прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком нашли среди мешков с кофе. Возбуждено уголовное дело.

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