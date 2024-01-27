МЧС рассказало о составе нового сухого пайка для спасателей

МЧС России 26 января рассказало и продемонстрировало новый суточный сухой паек, который получают спасатели экстренных служб.

«Сухой паек ― набор продуктов питания длительного хранения, которые достаточно просто разогреть», ― пишет пресс-служба министерства в Telegram-канале.

На опубликованном представителями МЧС ролике можно увидеть, что пайки поставляются в средних размеров картонных коробках, запечатанных в синюю пластиковую пленку с логотипом министерства.

Внутри коробок находятся три вида консервов (мясные, мясо-растительные, мясо-овощные, овощные), тонизирующий концентрат для напитка, масло сублимационной сушки, пшеничные галеты, сахар, соль, перец, жвачка, фруктовая палочка, молочный напиток, мясной паштет, плавленый сыр, сухие сливки, шоколадка, чай и кофе.

Кроме того, ежедневные рационы, помимо столовых приборов, поставляются со всеми необходимыми для приготовления еды в полевых условиях, в том числе средство для обеззараживания воды, водоветроустойчивые спички и портативный разогреватель.

В начале января МЧС России разработало требования, которые исключают пожары в таких учреждениях, как музеи и архивы. Принцип действия заключается в снижении концентрации кислорода в помещении. Это позволяет исключить возможность возникновения возгорания.