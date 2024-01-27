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ФСБ опубликовала архивные материалы НКВД о зверствах фашистов во время холокоста
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ФСБ опубликовала архивные материалы НКВД о зверствах фашистов во время холокоста

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Фото: ТАСС
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Ежегодно 27 января проходит Международный день памяти жертв холокоста — в этот день в 1945 году был освобожден нацистский концлагерь Освенцим. ФСБ опубликовала на сайте ведомства архивные материалы, посвященные зверствам фашистов над еврейским населением во время Великой Отечественной войны.

С первых дней войны органы госбезопасности СССР собирали документальные свидетельства преступлений гитлеровцев против мирного населения и советских военнопленных. Сейчас на сайте ФСБ можно увидеть в том числе цифровую копию справки от декабря 1942 года начальника 4-го Управления НКВД СССР П.А. Судоплатова «О фактах зверств немцев над еврейским населением на временно оккупированной противником территории СССР».

«…Расстрел евреев в Феодосии сопровождался невиданными издевательствами и пытками. В поле, куда евреи были вывезены на расстрел, все они были раздеты, включая грудных детей, и так, голые, они дожидались на морозе, во время метели, своей очереди быть убитыми. Евреев заставляли ложиться на дно рва, затем в них стреляли из автоматов, засыпали слоем земли, на который укладывали новый ряд живых, голых, обезумевших от ужаса людей, и снова в них стреляли. Все дети, в поле, на глазах родителей, были отравлены», — говорится в справке.

Отмечается, что оккупанты создавали «вспомогательную полицию» из местных националистов. Они и становились непосредственными исполнителями кровавых преступлений. Так, по данным НКВД, 26–27 августа 1942 года во многих населенных пунктах Западной Украины гестаповцы, «при активном участии украинских националистов, организовали массовый террор». В результате было уничтожено почти всё еврейское население.

Кроме того, германская администрация стремилась вызвать ненависть к евреям у местного населения. Например, после взрыва немецкой комендатуры в Киеве в 1941 году, когда начались пожары, оккупанты возложили ответственность за произошедшее именно на них.

«После пожара немцы начали распространять слухи и официально объявили в газете о том, что виновниками взрывов и пожаров являются евреи. 28 сентября 1941 года по городу были развешаны объявления о явке 29 сентября, к 8 часам утра, всего еврейского населения на Лукьяновское кладбище. <…> Всё еврейское население, в подавляющем большинстве старики, женщины и дети, явились в указанное место сбора, где все были расстреляны. <…> Таким образом в Киеве были расстреляны до 30 тыс. евреев», — говорится в архивных записях.

Полученные от групп 4-го Управления НКВД — НКГБ СССР данные о зверствах нацистов послужили основой для дальнейшего розыска военных преступников и их пособников. Он длился не только в годы Великой Отечественной войны, но и в послевоенный период.

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В 2005 году Генассамблея ООН подписала резолюцию о создании Международного дня памяти жертв холокоста. Датой торжества стало 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название — Аушвиц), находившийся на польской территории. За время его работы здесь было убито более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

Музеи по всему миру готовят к этой дате выставки, посвященные жизни людей в концлагерях. СМИ публикуют статьи, видеоролики и другие материалы о холокосте и его последствиях, а в учебных заведениях проходят тематические уроки.

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