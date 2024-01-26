В Германии вооруженный мужчина взял в заложники четырех посетителей кофейни

В городе Ульм федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии вооруженный злоумышленник взял в заложники четырех человек, находившихся в кофейне Starbucks. Об этом 26 января сообщает газета Bild.

По информации издания, захват заложников в Starbucks на площади Мюнстерплац произошел около 18:20 (20:20 мск). Спустя примерно полчаса на пульт диспетчера экстренных служб поступило сообщение о происшествии, и вскоре центр города был оцеплен полицией, а к зданию Starbucks прибыло командование специальных операций (SEK).

«В настоящее время в Ульме проходит полицейская операция. Северная Мюнстерплац оцеплена», ― сказано в официальном заявлении полиции Ульма, опубликованном в социальной сети X.

Сообщалось о четырех прозвучавших выстрелах на месте происшествия. По данным местной газеты Neu-Ulmer Zeitung, злоумышленник вышел из здания вместе с одним из заложников, приставив к нему пистолет.

Сотрудникам SEK удалось оперативно обезвредить преступника. Известно, что он ранен, его госпитализировали. Другие подробности происшествия уточняются.

В ноябре прошлого года вооруженный мужчина с четырехлетней дочерью в заложниках на Audi прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга, припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и потребовал организовать для него рейс в Турцию.