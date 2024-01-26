Зендею пригласили на главную роль в новой адаптации «Ромео и Джульетты»

Голливудскую звезду Зендею пригласили на главную роль в новой адаптации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» — танцевально-музыкальной драме «Ромеа и Джулиет». Об этом рассказал «Известиям» российский кинопродюсер Александр N, работающий над этим проектом и являющийся автором идеи.

Кинокартину планируется выпустить в 2025 году. Зендею пригласили на роль Ромеи, девушки из высшего общества, которая встречает бездомного рэпера Джулиета на улицах Нью-Йорка. Авторы фильма собираются рассказать историю, используя язык танцев, песни и речитатив.

«Это одновременно и «Ромео и Джульетта», и нечто совсем непохожее. Современная динамичная драма, как если бы «Ла-Ла Ленд» встретился с «8 милей». Мощный проект в формате «метареализм», где каждая сцена — отдельная визуальная новелла», — рассказал Александр N.

По словам продюсера, кинокартина может стать культурным феноменом, если создателям удастся выдержать баланс между креативными и организационными процессами.

Авторы отметили, что власти Нью-Йорка также заинтересованы в сотрудничестве над производством этого фильма.

Американская актриса Зендея известна по нескольким голливудским кинолентам. Наиболее популярными среди них стали новая трилогия «Человека-паука» с Томом Холландом, «Дюна» режиссера Дени Вильнева с Тимоти Шаламе в главной роли и мюзикл «Величайший шоумен».

Зендея также получила премию «Золотой глобус» в 2023 году за исполнение роли Ру Беннет в сериале «Эйфория», созданном и написанном Сэмом Левинсоном для HBO.