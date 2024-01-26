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Выступления спикеров «Академии ПМЭФ» 2023 года появились на онлайн-платформах

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Фото: «Академия ПМЭФ»
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В 2023 году впервые был запущен уникальный проект «Академия ПМЭФ», который стал площадкой для развития как профессиональных, так и личностных возможностей студентов российских вузов. В этом же году проект набирает обороты и открывает свои двери для более широкой аудитории: уже 25 января 2024 года любой желающий сможет посмотреть на платформе «Кинопоиск» и в онлайн-кинотеатре «Okko» выступления ярких и опытных спикеров «Академии ПМЭФ» 2023 года.

«Академия ПМЭФ» в первую очередь ставит перед собой целью стимулировать инновации и предпринимательство, объединяя различные области знаний. Таким образом, в программе проекта можно встретить как влиятельных политиков и бизнес-лидеров, так и творческих личностей и ученых. Они объединяются, чтобы передать молодым и амбициозным людям свой опыт и поощрить на обмен идеями и творческий подход в решении сложных задач.

Кроме того, 25 января также состоится запуск отбора в новый сезон «Академии ПМЭФ», где молодые люди смогут продемонстрировать свой потенциал и стать частью большого профессионального сообщества. Участники проекта смогут получить ценные знания и практические навыки от приглашенных экспертов и наставников и использовать их в рамках реализации своих собственных идей и бизнес-планов.

«Академия ПМЭФ» — это не просто образовательный проект, это новые вызовы, новые возможности, волнующее вдохновение и масштабные ресурсы. Это шанс стать частью будущего, которое формируют молодые и талантливые умы. Заполнить анкету для участия можно на сайте проекта, а следить за обновлениями — в группе «ВКонтакте» и сообществе в Тelegram.

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