Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин поручил развивать экономические возможности Петербурга и Ленобласти
Мир
Власти на Украине заявили о поражении промышленного объекта в Кременчуге
Общество
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Мир
В США отказ от поддержки Украины назвали доказательством вырождения страны
Общество
Последствия обстрела Дворца культуры в Донецке попали на видео
Происшествия
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом
Армия
Вертолет ВКС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Al Mayadeen сообщил об атаках «Хезболлы» на израильские казармы в Ливане
Происшествия
В поезде Москва – Санкт-Петербург проводница избила свою коллегу
Мир
Глава ВМС Украины заявил о готовности принять списанные корабли Великобритании
Спорт
Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан»
Мир
Bloomberg указало на риск укрепления зависимости Европы от СПГ США
Мир
В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ

Квартиры и апартаменты подорожали в Новой Москве

«Метриум»: средняя цена квадратного метра квартир в Новой Москве выросла на 7,6%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новой Москве за 2023 год средневзвешенная цена квадратного метра квартир выросла на 7,6%, до 241,6 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в риелторской и консалтинговой компании «Метриум». Аналитики подвели итоги года на первичном рынке Новой Москвы.

За 12 месяцев средневзвешенная цена квадратного метра апартаментов увеличилась на 3,8%, до 234,7 тыс. рублей.

По данным экспертов, в 2023-м в Новой Москве экспонировалось 21 тыс. лотов, из них 20,2 тыс. — квартиры и 800 — апартаменты. По сравнению с 2022-м объем предложения вырос на 15,9%. При этом рынок пополнился девятью новыми проектами — жилыми комплексами с квартирами. Это на три проекта больше, чем в 2022 году.

«На фоне повышения ключевой ставки и информации об увеличении первоначального взноса по ипотеке с августа 2023 года на рынке новостроек Новой Москвы наблюдается повышенный спрос, простимулированный стремлением потребителей приобрести недвижимость по доступным ипотечным программам», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Эксперт отметил, что в сентябре спрос достиг рекордных значений за весь год — было зарегистрировано 3958 договоров долевого участия (ДДУ). В декабре уровень спроса практически повторил сентябрьский максимум — 3907 ДДУ, а доля сделок с ипотечным обременением достигла 92%, добавил он.

«Спрос в декабре объясняется фактором сезонности, а также объявлением о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, что вступило в силу с 1 января. Рынок новостроек Новой Москвы является самым зависимым от ипотеки из всех сегментов рынка новостроек Москвы», — подчеркнул Сырцов.

По его словам, в структуре спроса 48,5% сделок приходится на квартиры и апартаменты площадью до 40 кв. м.

«В 2024 году уровень спроса во многом будет зависеть от внешнего регулирования, новых ипотечных программ и покупательской способности потребителей в сложившихся рыночных условиях», — заключил Сырцов.

С двойным злом: как не напороться на мошенников при покупке жилья
К популярным видам обмана относятся подделка доверенностей и сокрытие супружеской доли

Ранее, 3 января, в компании «Метриум» привели прогноз, согласно которому, в России в начале 2024 года стоимость квартир в новостройках массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, ожидается, что вторичное жилье будет постепенно дешеветь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024