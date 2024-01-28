Квартиры и апартаменты подорожали в Новой Москве

В Новой Москве за 2023 год средневзвешенная цена квадратного метра квартир выросла на 7,6%, до 241,6 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в риелторской и консалтинговой компании «Метриум». Аналитики подвели итоги года на первичном рынке Новой Москвы.

За 12 месяцев средневзвешенная цена квадратного метра апартаментов увеличилась на 3,8%, до 234,7 тыс. рублей.

По данным экспертов, в 2023-м в Новой Москве экспонировалось 21 тыс. лотов, из них 20,2 тыс. — квартиры и 800 — апартаменты. По сравнению с 2022-м объем предложения вырос на 15,9%. При этом рынок пополнился девятью новыми проектами — жилыми комплексами с квартирами. Это на три проекта больше, чем в 2022 году.

«На фоне повышения ключевой ставки и информации об увеличении первоначального взноса по ипотеке с августа 2023 года на рынке новостроек Новой Москвы наблюдается повышенный спрос, простимулированный стремлением потребителей приобрести недвижимость по доступным ипотечным программам», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Эксперт отметил, что в сентябре спрос достиг рекордных значений за весь год — было зарегистрировано 3958 договоров долевого участия (ДДУ). В декабре уровень спроса практически повторил сентябрьский максимум — 3907 ДДУ, а доля сделок с ипотечным обременением достигла 92%, добавил он.

«Спрос в декабре объясняется фактором сезонности, а также объявлением о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, что вступило в силу с 1 января. Рынок новостроек Новой Москвы является самым зависимым от ипотеки из всех сегментов рынка новостроек Москвы», — подчеркнул Сырцов.

По его словам, в структуре спроса 48,5% сделок приходится на квартиры и апартаменты площадью до 40 кв. м.

«В 2024 году уровень спроса во многом будет зависеть от внешнего регулирования, новых ипотечных программ и покупательской способности потребителей в сложившихся рыночных условиях», — заключил Сырцов.

Ранее, 3 января, в компании «Метриум» привели прогноз, согласно которому, в России в начале 2024 года стоимость квартир в новостройках массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, ожидается, что вторичное жилье будет постепенно дешеветь.