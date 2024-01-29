Нечеткие кадры: в России не хватает грузчиков и шиномонтажников

Кадровый голод сейчас испытывает большинство компаний, рассказали «Известиям» в крупнейших рекрутинговых сервисах. При этом 62% работодателей хотят увеличить численность персонала в 2024 году. Чаще всего об этом говорят транспортно-логистические предприятия, промышленники, торговые организации и предприятия сферы услуг. Ищут водителей, сотрудников складов, инженеров, грузчиков и мастеров автосервисов. Востребованы также профессии на стыке биотехнологий, химтеха и биологии. Пик зарплатной гонки пройден, но предложения по вознаграждению за труд всё равно продолжат расти, а отношение к кандидатам будет максимально бережным, полагают эксперты.

В каких сферах кадровый голод

Кадровый голод с начала года испытывает большинство компаний, независимо от штатной численности и отрасли, сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе SuperJob. В условиях дефицита персонала сейчас функционируют 86% предприятий и организаций, заявили там.

— Чем крупнее бизнес, тем чаще его представители жаловались на нехватку соискателей: 85% среди малых компаний и 89% среди предприятий со штатной численностью более тысячи человек, — пояснили в компании.

О кадровом голоде чаще всего говорят транспортно-логистические компании, промышленники, торговые организации и предприятия сферы услуг. В логистике в дефиците остаются водители и складские рабочие. В производственной и строительной отрасли — инженерно-технические работники. В сфере продаж востребован линейный торговый персонал, грузчики, комплектовщики. В сфере услуг — мастера и рабочие автосервисов.

Финансовому сектору не хватает менеджеров по продажам и работе с клиентами, IT — программистов, продакт-менеджеров и девопс-инженеров (занимаются настройкой и поддержанием в рабочем состоянии программного обеспечения, а также автоматизацией каждого этапа разработки).

Можно ожидать, что наиболее востребованные специалисты по итогам 2023 года в ближайшие месяцы сохранят ведущие позиции на рынке труда, полагает директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Он напомнил, что по итогам прошлого года среди рабочих и массовых профессий больше всего спрос работодателей вырос на курьеров, шиномонтажников, отделочников и стропальщиков. Среди офисных профессий возрос интерес к менеджерам по работе с клиентами, финансовым консультантам и аналитикам данных.

Дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году, считает абсолютное большинство, или 81%, работодателей, рассказала «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

— При этом 62% компаний хотят увеличивать численность персонала в этом году, а в отрасли машиностроения этот показатель еще внушительнее — 84%, — сказала она.

Будут ли еще повышать зарплаты

Дефицит кадров в 2024 году станет более заметным в сельском хозяйстве и на производствах, считает заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков. Также, по его словам, востребованными в 2024 году будут профессии по направлениям, связанным с биологией, они сейчас стремительно развиваются, отметил эксперт.

— На рынке труда сохраняется тенденция симбиоза профессий на стыке точных наук. Например, уже сейчас особую популярность набирает телемедицина и применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах и операциях. Отрасли биотеха и химтеха — это то, что будет формировать наше будущее, — уверен Александр Ветерков.

Эти профессии, по его словам, будут не только наиболее востребованными, но и самыми высокооплачиваемыми.

Готовы повышать оклады сотрудников и в машиностроении, добавила Наталья Данина. Такое намерение высказали 78% компаний этой отрасли.

— Компании из отрасли машиностроения начали усиленно работать над брендом работодателя и выходить на конкурентный уровень зарплат только в прошлом году, но эволюционируют они очень быстро, — отметила она.

Конкурировать они будут не только за производственный персонал, но и за белых воротничков, то есть работников умственного труда.

— Я крайне рекомендую следить за активностью производственных компаний особенно из сферы ВПК в ваших регионах. Должна признать, что это уникальная ситуация для российского рынка труда, — считает эксперт.

Однако период резкого роста зарплат завершен, убежден Дмитрий Пучков: «Можно сказать, что пик зарплатной гонки компаний преодолен. Рост будет более спокойным».

Как быстро устроиться на работу

Кадровый дефицит и демографическая ситуация вынуждают работодателей пересматривать подход и всё чаще брать начинающих и возрастных специалистов, отметили эксперты.

Работодатели чаще обращали внимание на молодых специалистов уже в прошлом году, рассказал Александр Ветерков. Так, заинтересованность в найме студентов, по его словам, отмечали 74% компаний.

— Интерес к сотрудникам без опыта — тренд, который активно продолжается и в этом году. Как ввиду дефицита кадров на низкоквалифицированных рабочих местах, так и в связи с желанием работодателей воспитать для себя идеального сотрудника «с самых низов», — отметил он.

Эксперт прогнозирует и движение рынка труда в противоположном направлении: работодатели будут обращать больше внимания на соискателей старше 50 лет. Среди причин интереса к возрастным кадрам Александр Ветерков назвал демографическую яму 1990-х годов, а также повышение пенсионного возраста.

В SuperJob назвали 2024-й годом максимально бережного обращения с персоналом и соискателями. Стремление удержать сотрудников вынуждает работодателей более тщательно отслеживать тенденции рынка труда и конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров.

— Соискатели всё реже соглашаются на серый заработок или неофициальное оформление. Время, когда работодатель мог предъявлять к кандидатам завышенные требования, прошло. Процедура найма автоматизируется, работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, — отметили в сервисе.

Преимущество на рынке труда, по их данным, получают компании, отказавшиеся от лишних барьеров в подборе, в том числе от неофициальных пожеланий к возрасту работника.

Трендом рынка уже выглядит быстрое трудоустройство, при котором все этапы собеседования проводятся практически за один день, добавил Дмитрий Пучков. Такой формат приема на работу, ранее популярный в IT-компаниях, по его словам, становится распространенным в различных сферах деятельности.

Еще одной тенденцией эксперт назвал растущую популярность подработки и частичной занятости. Это позволяет россиянам не только увеличивать общий доход, но и гармонично выстраивать свою жизнь вне работы.