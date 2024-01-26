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В РАНХиГС назвали рост экспорта говядины из РФ хорошим сигналом для отрасли

Экспорт говядины из РФ в 2023 году стал рекордным: Терновский оценил перспективы
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем говядины — 41 тыс. т, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на данные центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям» 26 января, что это хороший сигнал для отрасли.

«Рост экспорта — это хороший сигнал для отрасли. Он демонстрирует, что в отдельных сегментах российская говядина является конкурентоспособной, и есть стимулы для развития производства», — сказал он.

В то же время он добавил, что хотя объемы экспорта говядины растут, они остаются низкими по сравнению с внутренним производством — на уровне 2–3%. При этом Россия импортирует больше говядины, чем направляет на экспорт, то есть страна является нетто-импортером, уточнил эксперт.

«Сегодня производство говядины ограничено внутренним спросом, который стагнирует на фоне перехода россиян на более дешевое мясо — курицу, индейку и свинину. Основным внешним рынком за пределами ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.) для отечественной говядины является КНР. Есть спрос на нее и в странах Ближнего Востока, например в Саудовской Аравии», — отметил Терновский.

Как он объяснил, перспективы последующего роста экспорта зависят от увеличения глобального спроса, который, в свою очередь, продиктован ростом доходов в развивающихся странах. Кроме того, на конкурентоспособность мяса из РФ также положительно влияет курс российской валюты.

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Ранее, 25 января, сообщалось, что Россия начнет поставки мяса в Малайзию. Первое отечественное предприятие ООО «Липецкое мясо» готовится к аттестации для экспорта говядины в эту страну. Гендиректор компании Сергей Оганов предположил, что это поможет укрепить имидж России как надежного поставщика качественной животноводческой продукции.

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