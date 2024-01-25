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Россия начнет поставки мяса в Малайзию

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Россия начнет поставки мяса в Малайзию. Первое отечественное предприятие ООО «Липецкое мясо» проходит аттестацию для экспорта говядины в страну. Об этом в четверг, 25 января, сообщили «Известиям» в компании.

«Мы полагаем, что эта инициатива не только откроет новые возможности для нашего бизнеса, но и поможет укрепить имидж России как надежного поставщика качественной животноводческой продукции. В настоящее время на предприятии проходят значительные изменения для соответствия требованиям халяль-производства», — рассказал гендиректор ООО «Липецкое мясо» Сергей Оганов.

По его словам, прохождение всех проверок откроет путь к получению разрешения также на поставки в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.

Отмечается, что на данный момент РФ не имеет доступа на рынок Малайзии по животноводческой продукции, но благодаря достигнутым договоренностям во время деловой миссии российских экспортеров в Малайзию в 2022 году ситуация может измениться.

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Ранее, 16 января, в пресс-службе Минсельхоза рассказали «Известиям», что за пять лет производство продукции свиноводства в России увеличилось на 26,4%. По данным ведомства, основной прирост обеспечивает промышленный сектор, доля которого в общем объеме за прошлой год составила 92%. Там также отметили, что положительная динамика в секторе способствует развитию экспортного потенциала.

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