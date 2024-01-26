Раим Рафиков возглавил УГИБДД Оренбургской области

Полковник полиции Раим Рафиков назначен новым руководителем управления Госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Указ о назначении Рафикова был подписан 17 января, пишет РИА «Оренбуржье». В пятницу, 26 января, начальник регионального УМВД Вадим Серебрянников представил его личному составу

Как отмечает «Урал56.Ру», Рафиков начал работать в органах внутренних дел с ноября 1997 года. За 26 лет службы он прошел путь от инспектора по розыску до заместителя начальника регионального управления Госавтоинспекции.