Финансовый аналитик дал советы по выбору валюты для хранения денежных средств

Выбор валюты хранения денежных средств прежде всего зависит от целей хранения и их сроков, рассказал «Известиям» финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Вадим Заноздрин и дал несколько советов.

«Если сроки не больше одного-двух месяцев, то вопрос о виде валюты решается просто: необходимо копить в той валюте, в которой будут расходы. Это связано прежде всего с издержками при конвертации и риском изменения курса. Если курс останется на том же уровне, то у вас явно будут расходы на комиссии банка, возникшие во время конвертации», — отметил он.

Аналитик уточнил, что при увеличении сроков хранения расходы на комиссии банков могут быть меньше, чем процент изменения валютных курсов, и человек может заработать на росте той или иной валюты.

«При покупке валюты возникает другой очень интересный момент — доход, который вы можете получить при хранении во вкладе. В текущих условиях доллары и евро не приносят дохода. В рублях в зависимости от вклада можно получить 15%, а в юанях — 4% годовых», — добавил Заноздрин.

Эксперт объяснил, что, например, если покупать американскую валюту по курсу 90 рублей за доллар, то получить доход от покупки можно только в том случае, если через год можно будет ее продать выше 103,5 рубля за доллар США. Если американская валюта будет продана ниже этого уровня, то окажется, что на вкладе в рублях можно было бы получить больше дохода, чем от вложения в доллары.

«Для балансирования ваших сбережений оптимальным в текущих условиях все же будет перевод часть средств в китайские юани. Опять же я не говорю о получении дохода, а лишь как о снижения рисков в случае резкого колебания курса рубля», — подчеркнул эксперт.

Финансовый аналитик напомнил, что курс подвержен значительным геополитическим рискам, которые могут изменяться в обе стороны: возможен как рост курса рубля, так и его падение.

«Экономической составляющей в движении курса мало прослеживается, и я бы назвал сегодняшнее положение с курсом рубля больше регулируемое, чем свободно плавающее. Даже три года назад основным покупателем долларов был Центробанк РФ, что говорит о сильном вмешательстве [регулятора] в ценообразование», — заключил Заноздрин.

Ранее, 4 января, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал, что в любой экономической ситуации на фондовом рынке можно найти бумаги, которые выигрывают от текущего положения дел. В 2024 году с учетом высокой ключевой ставки он посоветовал рассмотреть облигации.