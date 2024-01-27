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Стилист назвала тренды ювелирных украшений зимой 2024 года

Стилист Ракутина: актуально ношение сразу нескольких украшений на одной руке
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Графичная анималистика, лаконичная геометрия и яркие сочетания цветов — тренды зимы 2024 года. В качестве дополнения к образу можно использовать каффы и серьги-пуссеты для нескольких проколов, а также несколько браслетов или колец одновременно, рассказала 27 января «Известиям» эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

«С начала 2024 года мы наблюдаем высокий спрос на графичную анималистику, лаконичную геометрию и изделия с ярким сочетанием цветов. Такие украшения подходят как для повседневных образов, так и для рабочих встреч. В условиях искусственного офисного света, многослойной одежды можно подчеркнуть образ за счет более крупных, ярких изделий. Такие украшения будут достаточно заметны на фоне пальто/пуховика, под занавесом шапки и из-под покрова капюшона», — сказала она.

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«Можно комбинировать одновременно несколько браслетов, колец на одной руке или даже украшать шею несколькими цепями. Один браслет может быть широкий и жесткий, а два других — в виде цепей классических и фантазийных плетений или со вставками камней. Еще один вариант — совместить браслеты с часами. Такой шаг позволит выглядеть в деловом стиле не изменяя своему индивидуальному», — рекомендует Ракутина.

При этом зимой кольца могут стать велики из-за сужения сосудов на пальцах.

«В зимнее время лучше отдавать предпочтение гладким моделям украшений, так как от холода украшения могут стать чуть великоваты и их будет легко потерять, снимая перчатки. По этой же причине не стоит носить кольца поверх перчаток. Однако если выбор пал на яркие и массивные изделия, можно заменить перчатки на варежки или аутентичную муфту», — отметила эксперт.

Несмотря на свою теплопроводность, украшения из серебра и золота можно носить в условиях европейской зимы. Однако при температуре ниже 30 градусов может появиться дискомфорт от надетых изделий.

С точки зрения колец актуально ношение сразу нескольких изделий на одной руке: они могут составлять композицию как на разных, так и на одном пальце.

«Главное, чтобы все предметы сочетались между собой и с общим стилем. Точно так же популярно носить нескольких серег на одном ухе. К примеру, серьги-пуссеты для нескольких проколов, каффы или серьги-хаггисы будут отличным завершением образа в этом сезоне», — резюмировала Ракутина.

В ноябре прошлого года стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова рассказала «Известиям», какая верхняя одежда в моде этой зимой. По ее словам, чтобы выглядеть стильно, следует выбрать куртку с крупной прямоугольной стежкой (более мелкие и сложные варианты швов потеряли свою актуальность) или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки.

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