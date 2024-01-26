Пять голодных кошек в Уфе включили плиту и устроили пожар

В многоэтажном доме в Уфе пять голодных кошек, находясь в квартире без хозяев, включили индукционную плиту и устроили пожар. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

О сильном запахе гари в экстренные службы сообщили жильцы дома. Пожарным, прибывшим по вызову, пришлось вскрывать дверь в квартиру, откуда шел дым. Зайдя внутрь, они обнаружили, что на плите на кухне горит посуда с едой.

«В жилье было только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Для того, чтобы потушить огонь, спасателям пришлось эвакуировать из подъезда четырех человек.

Ранее, 20 января, в Южно-Сахалинске возник пожар на территории приюта для животных «Кот и пес» на Железнодорожной улице. Густые клубы дыма были видны из разных точек города. По данным мэрии, при тушении огня из вольеров эвакуировали примерно 200 собак и 300 кошек.