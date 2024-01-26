Развязку на трассе М-5 «Урал» в Пензе сдадут в июне 2024 года

Стала известна предварительная дата открытия в Пензе новой транспортной развязки на 624-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Это должно произойти в июне 2024 года.

О том, как продвигается строительство развязки, глава города Александр Басенко рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас подрядчик собирает и монтирует каркасы под поликарбонатное покрытие надземного пешеходного перехода. На строительную площадку привезли подъемники для инвалидов, идет подготовка к установке направляющих.

Также продолжаются работы по прокладке сетей газоснабжения, устройству наружного освещения, сборке барьерного ограждения. Монтаж секций водоотвода на мосту и оборудования на локальных очистных сооружениях, а также устройство лестниц на подходах должны завершить к весне.

А в июне подрядчик планирует положить финишный слой асфальта, посеять траву, сформировать и укрепить откосы и подготовить путепровод вместе с пешеходной частью к эксплуатации.

Объект строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отмечает ИА «Пенза-пресс».

В середине января сообщалось о старте капитального ремонта Мокшанской районной больницы в Пензенской области. Капремонт пройдет в гинекологическом корпусе и на втором этаже хирургического отделения. Работы ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели предусмотрено более 75 млн рублей.