Капремонт Мокшанской районной больницы стартовал в Пензенской области

В Пензенской области стартовал капитальный ремонт Мокшанской районной больницы (РБ). Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Капремонт пройдет в гинекологическом корпусе и на втором этаже хирургического отделения. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам.

«Хочется обновить внутренние помещения, заменить крышу, обустроить входные группы и обеспечить более комфортные условия для наших пациентов», — уточнила главный врач медучреждения Елена Леошина.

Обновление пройдет по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели предусмотрено более 75 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Здание гинекологического отделения возвели в 1976 году, здание корпуса, в котором расположено хирургическое отделение, — в 1989-м. К настоящему времени оба объекта достигли высокого процента износа.