Водитель автобуса уснул за рулем и сбил людей на тротуаре в Питере

Водитель автобуса уснул за рулем и сбил людей на тротуаре в Питере

2024-01-26T12:01:42+03:00

2024-01-26T12:01:42+03:00

2024-01-26T12:01:42+03:00

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