Лавинную опасность спрогнозировали в Сахалинской области в выходные

Высокая лавинная опасность прогнозируется в шести районах Сахалинской области в выходные. Об этом пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сход лавин вероятен в Анивском, Корсаковском, Невельском и Холмском районах. Сильная лавинная опасность прогнозируется в Южно-Сахалинске и Долинском районе.

Жителей региона просят соблюдать меры осторожности. Сотрудники МЧС напоминают, что при попадании в лавину необходимо защищать дыхательные органы от снежной пыли. Для этого следует использовать шарф, воротник, шапку или ладони. При остановке лавины необходимо разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры вокруг тела. По статистике, больше трети людей выбираются из лавины самостоятельно.

В Нижнем Новгороде 19 января снежная лавина сошла на маршрутку с пассажирами. Заблокированных в салоне граждан эвакуировали.