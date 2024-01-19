На маршрутку в Нижнем Новгороде сошла снежная лавина

Снежная лавина сошла на маршрутку с пассажирами в Нижнем Новгороде. Об этом 19 января сообщил источник «Известий».

Снег сошел со склона на Зеленском съезде возле Нижегородского кремля. На место выехали экстренные службы.

Заблокированных снегом пассажиров эвакуировали.

Ранее, 8 января, двое жителей Санкт-Петербурга погибли в результате схода лавины в районе ущелья Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. Они двигались на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы.