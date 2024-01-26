Спустя 30 лет после смерти Курта Кобейна опубликован отчет о его вскрытии

Частный детектив Том Грант, расследующий дело о самоубийстве лидера группы Nirvana Курта Кобейна, опубликовал отчет о вскрытии музыканта спустя 30 лет после его смерти. Об этом 25 января сообщил портал TMZ.

Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством в 1994 году. Известно, что музыкант страдал от наркотической зависимости. Ссылку на копию отчета о вскрытии Грант разместил на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Документ подтверждает, что Кобейн умер в результате самоубийства. Кроме того, согласно отчету, на момент смерти в его организме была обнаружена смесь веществ.

Как отмечает издание, результаты вскрытия солиста группы Nirvana не были опубликованы ранее, поскольку законы штата Вашингтон запрещают раскрытие данной информации. Сам Грант не пояснил, каким образом он получил данный документ. Редакция TMZ, пытаясь проверить подлинность отчета, обратилась к чиновникам округа Кинг, однако те отказались от комментариев, сославшись на законы штата.

В мае прошлого года разбитая гитара исполнителя хита Smells Like Teen Spirit ушла с молотка почти за $600 тыс. Черная электрогитара Fender Stratocaster была разбита в в эпоху альбома Nevermind, на ней есть подписи всех трех участников Nirvana.