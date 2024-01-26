Журналисту Гершковичу продлили срок содержания под стражей

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом 26 января сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением от 26 января 2024 года продлен срок содержания под стражей в отношении Эвана Гершковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), на два месяца, то есть до 30 марта 2024 года», — сообщила пресс-служба.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США.

В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.