В Словакии на митинги против реформы законодательства вышло почти 45 тыс. человек
В Братиславе и других городах Словакии прошли массовые оппозиционные митинги против правительства во главе с Робертом Фицо и его масштабной реформы уголовного законодательства. Об этом 25 января сообщила словацкая газета SME.
«Протесты оппозиции против попыток правительства упразднить специальную прокуратуру и снизить наказания за коррупцию в четверг снова оказались сильнее, чем неделю назад», — передает издание.
Отмечается, что люди протестовали более чем в 20 городах по всей стране. Всего на улицы вышло почти 45 тыс. митингующих, из которых 27 тыс. выступали в Братиславе.
Реформы, против которых выступает оппозиция, предполагают, помимо упразднения специальной прокуратуры в стране, еще и смягчение наказания за некоторые имущественные преступления. Протестующие уверены, что это даст правительству возможность остановить расследование некоторых политических дел.
«Фицо думал, что у нас пропадет желание выходить на площади, но мы не позволим украсть Словакию. Он делает это, потому что хочет своей безнаказанности <…> Правительству наплевать, что словаки живут от зарплаты до зарплаты, у нас не хватает врачей, учителей. Фицо хочет укрепить свою власть, поэтому мы не будем молчать», — заявила на митинге в городе Спиша депутат парламента Симона Петрик.
При этом в кабмине отметили, что спецпрокуратура нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, по словам руководства республики, злоупотребляло своими полномочиями.
В конце октября 2023 года действующая на тот момент глава парламента Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство республики во главе с лидером партии «Курс — социальная демократия» (Smer) Робертом Фицо. По результатам прошедших 30 сентября выборов в национальный совет (парламент) в Словакии правительственную коалицию, помимо партии Фицо, образовали партия «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия. Новое правительство Словакии выступило за ряд реформ в законодательстве.