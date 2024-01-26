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Нарышкин заявил о подготовке MI-6 украинских ДРГ для провокаций на российских АЭС

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров
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Британская служба разведки MI--6 занимается подготовкой украинских диверсантов, чтобы те совершали провокации на атомных электростанциях России. Об этом 26 января сообщает глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI-6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил глава СВР в беседе с «РИА Новости».

По словам Нарышкина, украинские диверсионные группы в том числе планируют устраивать провокационные акты в отношении инфраструктурных объектов, расположенных в России. В прошлом году сообщались об обезвреживании ДРГ, нацеленных именно на российские АЭС, уточнил глава СВР

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В октябре 2023 года Нарышкин заявил, что западные спецслужбы на Украине собирают ДРГ для проведения атак на объекты атомной энергетики на территории России.

Ранее, 11 сентября, глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что военные из Великобритании принимали участие в подготовке диверсий на атомных электростанциях в России и подобное стоит квалифицировать как ядерный терроризм.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ДРГ с Украины планировала атаковать российскую АЭС и подорвать ЛЭП, действуя по указанию британской разведки. По его словам, данная попытка была не первой. Задержанные диверсанты признались, что их готовили британские инструкторы.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проведет демарш Великобритании в связи с информацией о том, что Лондон участвовал в подготовке ДРГ с Киева, которые планировали атаки на РФ.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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