Эксперт рассказал о задачах нового российского беспилотника «Охотник»

После выпуска нового тяжелого беспилотника «Охотник» российская армия сможет наладить более эффективную дальнюю разведку над океаном и отслеживать активность военно-морских сил противника. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя новость о том, что данные БПЛА начнут выпускать серийно в Новосибирской области до конца года.

«В свое время в Советском Союзе, как в ВВС, так и в морской авиации существовал такой класс самолетов как дальние разведчики. Они летали в основном над океаном, исследовали определенные квадраты, отслеживали присутствие и активность военно-морских сил противника. Этот класс авиации в 90-е годы исчез. И будет здорово, если сейчас подобные разведывательные возможности восстановят. Можно было не дожидаться, когда спутник выйдет обследовать этот район, а выслать беспилотник, который сможет находиться в заданном квадрате, и наблюдать за деятельностью наших вероятных противников», — пояснил он.



Изначально планировалось, что работы над «Охотником» продлятся до 2025 года, однако в 2020-м Минобороны попросило создателей ускориться. Сроки начала производства переносились. По словам Дмитрия Болтенкова, длительные сроки строительства понятны — любая новая техника сама по себе сложна.



«К сожалению, у нас до сих пор не было опыта по созданию дальних беспилотников. В отличие от США, которые увлекаются этим уже давно», — заключил он.



Военный эксперт Виктор Мураховский подчеркнул, что характеристики аппарата сопоставимы с пилотируемыми самолетами.



«Преимущество «Охотника» в том, что в случае его потери не гибнет пилот. Его можно посылать на разные опасные задания, на которые обычный беспилотник не пошлешь. Это первый такой проект, который разрабатывается параллельно с истребителем Су-57», — сказал он «Известиям».



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