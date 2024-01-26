Российские ученые обнаружили сигнал боли в мозге

Специалисты из Сколтеха и компании «Моторика» выявили объективные признаки фантомной боли на электроэнцефалограмме мозга. Это поможет ученым улучшить методику электростимуляции, которую применяют, чтобы избавить от неприятных ощущений пациентов с ампутацией конечностей.

Благодаря открытию в скором будущем электрическое воздействие можно будет регулировать индивидуально под каждого человека и машина сможет делать это автоматически, опираясь на сигналы мозга, а не на субъективное описание своих чувств пользователем.

«Сегодня золотой стандарт в измерении уровня боли — отчеты пациентов о своих ощущениях в режиме реального времени. Мы же стремимся установить соответствие между субъективным восприятием боли и признаками, которые можно наблюдать и автоматически регистрировать на электроэнцефалограмме — записи электрической активности мозга. Используя биомаркеры, можно подобрать именно тот режим стимуляции, который будет соответствовать индивидуальным проявлениям боли у пациента или даже его состоянию в данный момент», — сказала первый автор исследования и младший научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха Дария Клеева.

Авторы научной работы записали электрическую активность мозга трех пациентов с фантомной болью верхней конечности. Они использовали энцефалограф со 128 электродами. Это в шесть раз больше, чем у самых распространенных аппаратов, которые есть почти в каждой поликлинике.

Каждый эксперимент длился час. В ходе него стимуляцию включали и выключали. Пациент словами описывал, как уровень дискомфорта постепенно снижается после включения стимуляции и затем нарастает после ее выключения. Сопоставив рассказ с ЭЭГ, исследователи смогли выделить сигнал, соответствующий боли, а также сигналы, соответствующие эффективной стимуляции, которая работала для конкретного человека.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 26 января, в 10:00:

Нервный взрыв: российские ученые нашли сигнал боли в мозге