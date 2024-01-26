Тульский десантник в одиночку уничтожил более 100 боевиков ВСУ с помощью FPV-дронов

Тульский десантник уничтожил более 100 украинских националистов с помощью FPV-дронов на артемовском направлении. Минобороны России 26 января показало его боевую работу в зоне спецоперации.

Начальник расчета FPV-дронов с позывным Король выполнял боевую задачу на артемовском направлении: осуществлял разведку, поиск и уничтожение выявленных целей. В течение суток он уничтожил шесть единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых три единицы — в ночное время суток.

На счету военнослужащего — более двадцати единиц вражеской техники, в том числе натовского образца и более 100 украинских националистов.

За отличное выполнение боевой задачи во время захвата позиций противника при поддержке штурмовых групп на артемовском направлении Король был награжден Георгиевским Крестом IV степени.

По его словам, за время службы он поразил число противников, сопоставимое с ротой. Награжден он был за уничтожение ствольной артиллерии противника, по одной единице авто- и бронетехники, а также САУ и несколько машин противника, пораженных в ночное время.

«Воюю с самого начала, заходил еще с киевского направления. Всё меняется, появляется новое оборудование, дроны-камикадзе, ведется воздушная разведка, цели ищутся на большом расстоянии. Цели поражаются перспективными дронами высокой точности. Почувствовал гордость, понимая, что работаю эффективно, помогаю своей стране», — сказал он.

Награждение проходило в районе боевых позиций, куда прибыл командир Тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев. Он лично наградил военнослужащего и поздравил его с успешным выполнением задач.

26 января российский боец с позывным Бабай, который совсем недавно смог выйти победителем в дуэли с дроном-камикадзе, раскрыл «Известиям» детали произошедшего. Он также рассказал о своей боевой работе в зоне спецоперации на Украине.

24 января военнослужащие показали работу новейших разведывательных беспилотников «Суперкам». БПЛА «Суперкам» может работать в условиях радиоэлектронного подавления противника, так как имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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