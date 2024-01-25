Движение поездов после схода снегоочистителя у Волоколамска восстановлено
Сотрудники железнодорожных служб восстановили движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск, на котором произошел сход с рельсов снегоочистительной машины. Об этом 25 января объявила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале.
«В 20:50 железнодорожники восстановили движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск по одному пути, по которому в настоящее время поезда пропускаются поочередно в обе стороны», — сообщила дорога.
Отмечается, что в восстановительных работах по второму задействованы два специальных поезда и порядка 70 рабочих.
Движение на отрезке ранее было временно приостановлено после схода при маневровых работах хозяйственного поезда. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Для доставки пассажиров от станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления были запущены компенсационные автобусы. Вокзалы на станциях работают в штатном режиме.