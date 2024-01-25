Путин одобрил сделку по покупке бывших угольных предприятий Ахметова
Президент России Владимир Путин 25 января подписал распоряжение, разрешающее акционерному обществу «Лучшее решение» приобрести предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», принадлежащие Fabcell Limited. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«<…> разрешить совершение акционерным обществом «Лучшее решение» сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», принадлежащих «Фабселл лимитед» (Fabcell Limited)», — говорится в документе.
Отмечается, что данное решение принято в соответствии с указом главы государства от 5 августа 2022 года, ограничивающим продажу российских активов иностранцам из недружественных государств.
По данным из открытых источников, угольные активы двух предприятий в 2012 году приобрела украинская ДТЭК Рината Ахметова, однако с 2022 года их собственники несколько раз менялись.
Ранее, 24 декабря прошлого года, президент России подписал распоряжение, согласно которому Росбанку разрешалось выкупить доли французской финансовой группы Societe Generale в российских активах.