Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale

Президент России Владимир Путин 24 декабря подписал распоряжение, согласно которому Росбанку разрешается выкупить доли французской финансовой группы Societe Generale в российских активах.

В частности, Росбанк может приобрести акции 24 компаний: ВТБ, «Россетей», «РусГидро», «Интер РАО», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Алросы», Территориальной генерирующей компании №1 («дочка» «Газпрома»), «Роснефти», «Татнефти», Новолипецкого металлургического комбината, «Ростелекома», «Лукойла», «Северстали», «Юнипро», «Полюса», «Норникеля», Второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии, «Мосэнерго», «Транснефти», «Аэрофлота», «Русснефти», «Газпром нефти» и Магнитогорского металлургического комбината.

Отмечается, что данное решение принято в соответствии с указом главы государства от 5 августа 2022 года, ограничивающим продажу российских активов иностранцам из недружественных государств.