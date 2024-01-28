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Золото за жилы: как умирает народ яномами

Коренных индейцев Амазонии вытесняют охотники за полезными ископаемыми
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Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
В тропических лесах Амазонии в тяжелых условиях живет народ яномами. Индейцы занимаются традиционным хозяйством и мало затронуты цивилизацией. Несколько десятков лет их существование находится под угрозой из-за деятельности черных добытчиков. Как устроен быт яномами и почему ситуация становится хуже — в фотогалерее «Известий»
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Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Яномами живут в джунглях Амазонки между Бразилией и Венесуэлой
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Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Гуманитарная ситуация в регионе стабильно ухудшается, дети вынуждены питаться муравьями
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Местный регион богат ценными залежами, в том числе золотом
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Территория, на которой расселены яномами, практически полностью изолирована от цивилизации
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Именно поэтому черные копатели так охотно осваивают здесь свои месторождения
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Для добычи золота они роют котлованы, в которых остаются отходы и скапливается грязь
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Главной проблемой выступает ртуть, которую используют для отделения золота от песка
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Ее остатки отравляют почву и водоемы и в конечном счете становятся элементом пищевой цепочки
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Незаконных добытчиков здесь называют гаримпейрос, именно из-за них страдают индейцы
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Отравление ртутью заставляет яномами отказываться от традиционных охоты и собирательства
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Гаримпейрос занимаются насилием, в том числе сексуальным, и сбывают местному населению алкоголь и наркотики
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Дизентерия на месторождениях приводит к распространению заболеваний, главное из которых — малярия
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
На государственном уровне охраной яномами занимается Бразилия, однако в последнее время интенсивность спецопераций снижена
На весь экран
Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
В 1992 году индейцам была выделена территория в 94 тыс. кв. км, что сопоставимо с площадью Португалии
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Почему в джунглях Бразилии исчезает народ яномами
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Обеспечить защиту яномами от черных добытчиков призывают в управлении ООН по правам человека
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