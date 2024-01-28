Золото за жилы: как умирает народ яномами

В тропических лесах Амазонии в тяжелых условиях живет народ яномами. Индейцы занимаются традиционным хозяйством и мало затронуты цивилизацией. Несколько десятков лет их существование находится под угрозой из-за деятельности черных добытчиков. Как устроен быт яномами и почему ситуация становится хуже — в фотогалерее «Известий»