Зона роста: как живет самая большая фавела Бразилии

Звание самой густонаселенной фавелы в Бразилии перешло от знаменитой Росиньи к Соль-Насенте. С 2010 года число домохозяйств в «Восходящем солнце» увеличилось на 31%, теперь их более 32 тыс. Как живется обитателям фавелы ― в фотогалерее «Известий»