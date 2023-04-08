Зона роста: как живет самая большая фавела Бразилии

Звание самой густонаселенной фавелы в Бразилии перешло от знаменитой Росиньи к Соль-Насенте. С 2010 года число домохозяйств в «Восходящем солнце» увеличилось на 31%, теперь их более 32 тыс. Как живется обитателям фавелы ― в фотогалерее «Известий»
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Трущобы, находящиеся всего в 30 км от столицы, живут самой обычной жизнью. Подростки проводят здесь рэп-батлы
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Придомовые территории украшают разнообразные скульптуры
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
После обильных дождей улицы затапливает
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Люди после работы возвращаются домой и ужинают
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AP Photo/Eraldo Peres
Здесь есть своя благотворительная организация, которая занимается сбором продуктов, одежды, школьных принадлежностей для нуждающихся, а также ведет переговоры с правительством об обустройстве этого района
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Люди переезжают в этот район в поисках дешевой и свободной земли, на которой можно построить дом
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
В других местах арендная плата за землю слишком высока для бедняков
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Франциска Селия, которая торгует чипсами на главной улице фавелы, говорит, что эта территория не такая опасная, как другие фавелы. Здесь много свободной земли, но не хватает инфраструктуры и грязновато
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Здесь рай, утверждает Селия, у некоторых местных жителей даже есть машины
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Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Недавно власти заасфальтировали дороги в Соль-Насенте и установили уличное освещение. В домах появились электричество и вода
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