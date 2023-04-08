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Зона роста: как живет самая большая фавела Бразилии

Обитатели Соль-Насенте утверждают, что это райское место
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Anderson Santana stands next to a wall adorned with Forro themes, a traditional dance from northeastern Brazil, in the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil, Wednesday, March 22, 2023. Sol Nascente, which means Rising Sun, is located just 21 miles from capital Brasilia, whose GDP per capita is higher than any state, underscoring the inequality between the wealthy areas where public servants live and Sol Nascente
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Звание самой густонаселенной фавелы в Бразилии перешло от знаменитой Росиньи к Соль-Насенте. С 2010 года число домохозяйств в «Восходящем солнце» увеличилось на 31%, теперь их более 32 тыс. Как живется обитателям фавелы ― в фотогалерее «Известий»
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MCs pose for a photo before the start of the Battle of MC's from 02, in the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Трущобы, находящиеся всего в 30 км от столицы, живут самой обычной жизнью. Подростки проводят здесь рэп-батлы
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Скульптура льва украшает передний двор дома в фавеле Sol Nascente в Бразилиа, Бразилия, понедельник, 20 марта 2023 года. Рост Sol Nascente, что означает «Восходящее солнце», отражает людей, переезжающих сюда в поисках дешевой или незанятой земли, чтобы строят дома, в то время как в других районах Федерального округа бедняки часто платят относительно высокую арендную плату.
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Придомовые территории украшают разнообразные скульптуры
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Streets are flooded by rain in the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil, Monday
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
После обильных дождей улицы затапливает
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A woman crosses a street flooded by rains in the Sol Nascente, community of Brasilia, Brazil
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Люди после работы возвращаются домой и ужинают
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AP Photo/Eraldo Peres
Здесь есть своя благотворительная организация, которая занимается сбором продуктов, одежды, школьных принадлежностей для нуждающихся, а также ведет переговоры с правительством об обустройстве этого района
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A resident drives his wagon down a street of the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil, Monday, March 20, 2023. Sol Nascente, which means Rising Sun, is now Brazil's most populous, and has unpaved, impassable roads, which flood frequently during the months of summer rains
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Люди переезжают в этот район в поисках дешевой и свободной земли, на которой можно построить дом
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MCs perform during the Battle of MCs from 02, an open-air rap battle in the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil, Wednesday, March 22, 2023. The growth of Sol Nascente, which means Rising Sun, reflects people moving here in search of cheap or unoccupied land to build homes, whereas elsewhere in the Federal District poor people often pay relatively high rents
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
В других местах арендная плата за землю слишком высока для бедняков
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Francisca Celia cleans the glass of her cart where she sells chips, on the main street of the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil, Monday, March 20, 2023. Celia said residents still need basic sanitation and infrastructure but that available plots of land are much bigger than in other favelas in Rio and that it isn’t nearly as disorganized or dangerous
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Франциска Селия, которая торгует чипсами на главной улице фавелы, говорит, что эта территория не такая опасная, как другие фавелы. Здесь много свободной земли, но не хватает инфраструктуры и грязновато
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An aerial view of children playing soccer in one of the poorest sectors of the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil, Wednesday, March 22, 2023. The growth of Sol Nascente, which means Rising Sun, reflects people moving here in search of cheap or unoccupied land to build homes, whereas elsewhere in the Federal District poor people often pay relatively high rents.
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Здесь рай, утверждает Селия, у некоторых местных жителей даже есть машины
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Nayara Miguel and her daughter sit inside their home in the Sol Nascente favela of Brasilia, Brazil, Wednesday, March 22, 2023. Miguel is a housewife with two kids in an area of Sol Nascente that now has electricity and water, and where the local government recently paved streets and installed public lighting
Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Недавно власти заасфальтировали дороги в Соль-Насенте и установили уличное освещение. В домах появились электричество и вода
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