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Более 40% россиян столкнулись с мошенническими звонками из «прокуратуры»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2023 году более 40% опрошенных россиян столкнулись с мошенническими звонками из «службы безопасности банка» или «прокуратуры». Об этом говорится в результатах исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 26 января.

По информации экспертов, звонки от «службы безопасности банка» в течение прошлого года поступали 27% респондентов. При этом 87% заканчивали разговор с мошенниками в течение одной минуты, 9% понимали, что их деньгами хотят завладеть неизвестные лица на этапе просьбы предоставить трехзначный код на обороте карты, а 4% опрошенных признались, что всё же стали жертвами мошеннической схемы.

При этом из «прокуратуры» позвонили 14% опрошенных. Как уточнили аналитики, в подавляющем большинстве случаев (97%) злоумышленники сообщали, что со счета физлица пытаются вывести средства, и чтобы предотвратить это, нужно срочно переслать средства на другой счет, в остальных ситуациях мошенники обычно разыгрывали иные вариации того же сценария.

С фишингом — вредоносными ссылками в социальных сетях и мессенджерах и поддельными копиями известных сайтов — сталкивались в общей сложности 42% опрошенных, добавили в финансовом маркетплейсе. И 13% из этих респондентов признались, что в итоге передали свои данные злоумышленникам. Еще 6% поступали звонки от якобы сотовых операторов: абонентам сообщали, что срок действия SIM-карты истекает и его надо продлить. И лишь 4% опрошенных заявили, что не сталкивались с финансовыми мошенниками.

Как выяснили аналитики, чаще всего попадались на удочку мошенников люди в возрасте от 47 до 60 лет (72%). Наиболее бдительными оказались респонденты в возрасте от 19 до 24 лет — они вдвое чаще остальных вычисляли аферистов в первую минуту разговора.

«Проблема мошенничества стоит остро как никогда, и, как показывает статистика, люди старшего возраста — самая привлекательная аудитория для злоумышленников. Только в Москве, по данным прокуратуры, жертвами дистанционных мошенничеств в 2023 году стали 10 тыс. пенсионеров. За последние пару лет злоумышленники научились максимально быстро адаптироваться к повестке и играть на моментальной панике, которая свойственна потребителям в периоды экономической турбулентности», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он напомнил, что 11 июля 2023 года в Госдуме приняли закон, согласно которому банки должны возвращать деньги клиенту, если они допустили перевод на мошеннический сайт.

«Однако здесь много оговорок: деньги финансовая организация не вернет, если человек сам перевел средства злоумышленникам, став жертвой социальной инженерии», — добавил Баджурак.

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Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко рассказала «Известиям», как не попасться на уловки аферистов.

«Главный принцип, которого стоит придерживаться, чтобы избежать любых видов телефонного мошенничества, — обрывать разговор во всех случаях, когда вам предлагают решить какую-либо проблему. Например, предотвратить попытку списания средств, возобновить действие SIM-карты или вовсе получить какую-то выгоду», — отметила она.

Кроме того, по ее словам, при ответе на подозрительный звонок, не стоит проявлять вежливость и ждать, пока неизвестный собеседник донесет свою мысль, ведь он может показаться убедительным.

«Расхожий совет «положить трубку и самому перезвонить в банк», может вас подвести — мошенники научились искусно подделывать номера. Бывали случаи, когда люди сбрасывали входящий и находили в интернете номер организации, из которой якобы поступал звонок, видели, что он похож, и перезванивали, не набирая номер самостоятельно, а нажимая на него в журнале вызовов, и снова попадали на мошенников! Развитие технологий дает возможность подделывать не только телефонные номера, но и голоса известных жертве людей», — обратила внимание Романенко.

Она также рекомендовала игнорировать сообщения от неизвестных в мессенжерах, даже если были присланы документы с печатями. Действующая организация присылает официальный запрос по обычной почте, как это делают настоящие ведомства, подчеркнула эксперт.

«Чтобы уберечь старшее поколение от взаимодействия с мошенниками, нужно рассказывать, какие ситуации случаются, и настоятельно просить близких не принимать звонки с незнакомых номеров. Если вы заказываете родителям доставку, укажите лучше свой номер, а когда позвонит курьер, оповестите близких о его прибытии самостоятельно», — добавила Романенко.

Ранее, 15 января, в пресс-службе МВД России рассказали, что людям, которые стали жертвами мошенников, оформивших микрокредит, cледует написать заявление в полицию, после чего нужно обратиться к кредитору с претензией и указать в ней на факт мошеннических действий. К письму нужно приложить талон-уведомление из полиции, показания свидетелей, подтверждения алиби и записи с камер видеонаблюдения из помещения, где оформляли заем.

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