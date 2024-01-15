МВД перечислило действия для ставших жертвами мошенников людей

Правоохранители напомнили о том, что следует предпринять людям, которые стали жертвами мошенников. Порядок действий представили 15 января «Известиям» в пресс-службе МВД России.

В министерстве указали, что одним из наиболее популярных видов мошенничества за 2023 год стало оформление микрокредита на имя жертвы.

В МВД предупредили, что, прежде всего, необходимо написать соответствующее заявление в полицию, после чего нужно обратиться к кредитору с претензией и указать в ней на факт мошеннических действий. К письму необходимо приложить талон-уведомление из полиции, показания свидетелей, подтверждения алиби и записи с камер видеонаблюдения из помещения, где оформляли заем. Если человек утратил паспорт, необходимо приложить соответствующую справку.

Уточняется, что также важно собрать справки о состоянии счетов и об истории операций в обслуживающих банках в качестве доказательства отсутствия переводов от микрофинансовых организаций и передать заверенные копии кредитору. Как указано, если речь идет об онлайн-займе, нужно указать на то, что он оформлен не на ваш мобильный номер. В конце нужно передать следователю, который работает с этим делом, все собранные документы.

В министерстве при этом отметили, что за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано 330 241 преступление, связанное с мошенничеством, из них 2949 — с использованием электронных средств платежа, а 324 — в сфере компьютерной информации. Самыми распространенными схемами, помимо кредитов на чужое имя стали звонки из «службы безопасности банка» и от «попавших в беду родственников».

В ведомстве указали, что не менее популярным видом мошенничества является и сообщение о том, что на человека пытаются оформить кредит. Отмечается, что чаще всего подобные звонки поступают из Центробанка, зачастую с помощью мессенджера. Злоумышленники убеждают перевести якобы кредитные деньги на «безопасный счет».

Также весьма распространен «ошибочный перевод». При этой схеме мошенники убеждают жертву, что на ее мобильный телефон или карту якобы ошибочно перевели крупную сумму, подтверждая свои слова фальшивым сообщением о зачислении средств.

Кроме того, одним из основных методов похищения средств с карты является и фишинг. Мошенники создают поддельные сайты, с помощью которых получают персональные данные, включая всю информацию о банковских картах. Мишенью злоумышленников становятся даже дети, для которых они разрабатывают фейковые аналоги магазинов электроники и онлайн-игр.

В МВД России напомнили, что служба безопасности банка никогда не звонит клиентам — общение с владельцами банковских карт не входит в перечень их полномочий. Также все оперативные вопросы, связанные с движением денег и соблюдением норм безопасности, необходимо решать только при личном визите в отделение кредитной организации. В министерстве подчеркнули, что нельзя сообщать кому-либо свои персональные данные и хранить эту информацию на компьютере, других девайсах и на бумаге в кошельке. Кроме того, следует игнорировать звонки с незнакомых номеров и пробивать их в любом из поисковиков в интернете. Также стоит ввести в своих аккаунтах в Сети двухфакторную аутентификацию.

Ведомство добавило, что информацию о номерах, которыми пользуются мошенники, собирают специальные сайты — там делятся опытом абоненты, которых пытались обмануть.

Ранее, 27 декабря, эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин рассказал, что кибермошенники начали применять искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и соцсетях. Кроме того, по его словам, злоумышленники также атакуют сотрудников компаний и организаций при помощи электронных писем якобы от руководства и коллег, чтобы попытаться завладеть конфиденциальной информацией или финансами.