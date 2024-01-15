Реклама
Прямой эфир
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии

МВД перечислило действия для ставших жертвами мошенников людей

МВД: жертвам мошенников прежде всего нужно написать заявление в полицию
0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители напомнили о том, что следует предпринять людям, которые стали жертвами мошенников. Порядок действий представили 15 января «Известиям» в пресс-службе МВД России.

В министерстве указали, что одним из наиболее популярных видов мошенничества за 2023 год стало оформление микрокредита на имя жертвы.

В МВД предупредили, что, прежде всего, необходимо написать соответствующее заявление в полицию, после чего нужно обратиться к кредитору с претензией и указать в ней на факт мошеннических действий. К письму необходимо приложить талон-уведомление из полиции, показания свидетелей, подтверждения алиби и записи с камер видеонаблюдения из помещения, где оформляли заем. Если человек утратил паспорт, необходимо приложить соответствующую справку.

Уточняется, что также важно собрать справки о состоянии счетов и об истории операций в обслуживающих банках в качестве доказательства отсутствия переводов от микрофинансовых организаций и передать заверенные копии кредитору. Как указано, если речь идет об онлайн-займе, нужно указать на то, что он оформлен не на ваш мобильный номер. В конце нужно передать следователю, который работает с этим делом, все собранные документы.

В министерстве при этом отметили, что за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано 330 241 преступление, связанное с мошенничеством, из них 2949 — с использованием электронных средств платежа, а 324 — в сфере компьютерной информации. Самыми распространенными схемами, помимо кредитов на чужое имя стали звонки из «службы безопасности банка» и от «попавших в беду родственников».

В ведомстве указали, что не менее популярным видом мошенничества является и сообщение о том, что на человека пытаются оформить кредит. Отмечается, что чаще всего подобные звонки поступают из Центробанка, зачастую с помощью мессенджера. Злоумышленники убеждают перевести якобы кредитные деньги на «безопасный счет».

Также весьма распространен «ошибочный перевод». При этой схеме мошенники убеждают жертву, что на ее мобильный телефон или карту якобы ошибочно перевели крупную сумму, подтверждая свои слова фальшивым сообщением о зачислении средств.

Кроме того, одним из основных методов похищения средств с карты является и фишинг. Мошенники создают поддельные сайты, с помощью которых получают персональные данные, включая всю информацию о банковских картах. Мишенью злоумышленников становятся даже дети, для которых они разрабатывают фейковые аналоги магазинов электроники и онлайн-игр.

В МВД России напомнили, что служба безопасности банка никогда не звонит клиентам — общение с владельцами банковских карт не входит в перечень их полномочий. Также все оперативные вопросы, связанные с движением денег и соблюдением норм безопасности, необходимо решать только при личном визите в отделение кредитной организации. В министерстве подчеркнули, что нельзя сообщать кому-либо свои персональные данные и хранить эту информацию на компьютере, других девайсах и на бумаге в кошельке. Кроме того, следует игнорировать звонки с незнакомых номеров и пробивать их в любом из поисковиков в интернете. Также стоит ввести в своих аккаунтах в Сети двухфакторную аутентификацию.

Ведомство добавило, что информацию о номерах, которыми пользуются мошенники, собирают специальные сайты — там делятся опытом абоненты, которых пытались обмануть.

С деньгами на вылет: как телефонные мошенники хотели обмануть «Аэрофлот»
Почему сотрудники крупных компаний поддаются тем же манипуляциям, что и обычные люди

Ранее, 27 декабря, эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин рассказал, что кибермошенники начали применять искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и соцсетях. Кроме того, по его словам, злоумышленники также атакуют сотрудников компаний и организаций при помощи электронных писем якобы от руководства и коллег, чтобы попытаться завладеть конфиденциальной информацией или финансами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024