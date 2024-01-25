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Эксперт назвал преимущества разделения магистратуры на два направления

Хвостов: разделение магистратуры на два направления будет полезно для студентов
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов 25 января рассказал «Известиям» о преимуществах идеи Минобрнауки разделить магистратуру на два направления — профессиональную и исследовательскую.

По словам эксперта, эти изменения вполне ожидаемы. Он отметил, что магистратура не до конца понятна самим вузам и студентам, поскольку ее цель непрозрачна.

«Студенты не понимали, что их ждет, когда поступали в магистратуру — это альтернатива второму высшему образованию или углубление в научную деятельность? Научное сообщество утверждало, что магистратура должна быть более погружена в исследовательскую деятельность, а другая сторона в образовании говорила, что магистратура должна быть более практико-ориентирована. Изменения, которые сейчас планирует внести Минобрнауки, логичны, поскольку предполагают понятное разделение. Будет хорошо, если для студентов эти изменения будут разъяснены и максимально понятны. Зачастую студенты идут в магистратуру по инерции, не понимая, зачем. Или же, приходя в магистратуру за практическими знаниями, погружались в теорию и наоборот — идя за научным опытом, осваивали практику», — заявил Хвостов.

Таким образом, от этих изменений выиграют и вузы, и студенты, так как у последних будет большее понимание, зачем идти в магистратуру, а учебные заведения получат мотивированных учащихся, заключил специалист.

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В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

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