Кредитный лимит по карте — как пользоваться и как увеличить

У кредитной карты есть лимит — максимальный объем средств, которые владелец может «одолжить» у банка и потратить. Добросовестные заемщики, которые вовремя вносят платежи, могут рассчитывать на увеличение кредитного лимита. «Известия» рассказывают, как оформить заявку на выделение дополнительных средств и от чего будет зависеть решение банка.

Виды кредитного лимита

Кредитный лимит может быть возобновляемым и невозобновляемым. При первом варианте можно потратить заемные средства и снова положить их на счет, тем самым восстановив лимит.

Если же лимит невозобновляем, повторно воспользоваться средствами не получится.

Как определяется размер кредитного лимита

Размер кредитного лимита зависит от нескольких факторов, которые могут различаться в зависимости от банка и вида кредита. Вот некоторые основные факторы, которые обычно влияют на размер кредитного лимита:

1. Кредитная история является одним из ключевых элементов, которые влияют на возможность получения кредита и определение вашего кредитного лимита. Банк оценивает платежеспособность и надежность заемщика на основе кредитной истории. Если клиент регулярно вносит платежи, обычно он может рассчитывать на больший кредитный лимит.

2. Ежемесячный доход имеет большое значение для банков при определении размера кредитного лимита. Чем выше уровень дохода, тем больше вероятность, что заемщику будет предложен более высокий кредитный лимит.

3. Текущая задолженность. Кредиторы также учитывают текущие платежи по другим кредита. Если у заемщика уже есть большая задолженность, это может ограничить возможность получить более высокий кредитный лимит.

4. Банки также учитывают экономическую ситуацию и риски, связанные с предоставлением кредита. В периоды экономической нестабильности кредиторы могут быть более консервативными и предлагать более низкий лимит.

5. Разные виды кредитов и кредитных карт могут иметь разные предельные лимиты, определенные банком или кредитором. Например, кредитная карта с низкими процентными ставками или привилегированным статусом может иметь более высокий кредитный лимит, чем обычная кредитка.

Каждый банк и кредитор имеет свои собственные критерии и алгоритмы для определения размера кредитного лимита, поэтому рекомендуется связаться с конкретной финансовой организацией, чтобы получить подробную информацию о факторах, влияющих на размер кредитного лимита в отдельном случае.

Как узнать лимит по кредитной карте

Как правило, лимит по кредитке доступен на экране мобильного приложения. Также эту информацию можно уточнить в личном кабинете на сайте заемщика или на горячей линии банка.

Что делать, чтобы повысить лимит на кредитной карте

Если заемщик хочет увеличить лимит по кредитной карте, есть несколько шагов, которые можно предпринять:

позаботиться о кредитной истории. Регулярное и своевременное погашение кредита, оплата счетов и поддержание низкого уровня задолженности помогут создать положительный профиль заемщика. Банк может охотно увеличить кредитный лимит, если клиент демонстрирует ответственное финансовое поведение;

вносить больше, чем минимальный платеж. Если заемщик платит только минимальный платеж по кредитной карте, это может свидетельствовать о нестабильной финансовой ситуации. Увеличение суммы платежей может показать банку надежность заемщика, и одобрение большей суммы станет более вероятным;

повысить уровень дохода. Если доход увеличился, заемщик может предоставить соответствующие доказательства банку. Это может помочь убедить кредитора в платежеспособности клиента;

напрямую обратиться в банк и запросить увеличение лимита. Финансовая организация может потребовать заполнить заявку, предоставить дополнительную информацию о доходах или запросить копию последних налоговых деклараций.

Важно помнить, что каждый банк имеет свои собственные правила и процедуры для увеличения лимита по кредитной карте. Поэтому рекомендуется связаться непосредственно с банком и узнать их требования и условия для увеличения лимита.

Ранее «Известия» рассказали, можно ли класть деньги на кредитную карту.