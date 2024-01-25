Можно ли класть деньги на кредитную карту — что такое средства сверх лимита

Многих владельцев кредитных карт интересует вопрос, можно ли класть на них деньги. В целом это возможно, однако стоит учитывать некоторые нюансы, связанные с подобными операциями. О том, как пользоваться средствами, положенными на кредитку, читайте в материале «Известий».

Кредитная и дебетовая карты в 2024 году — отличия

Все банковские карты можно разделить на две группы: дебетовые и кредитные. На первых хранятся только личные деньги клиента. Именно на них приходят зарплата, пенсия и другие выплаты. Также владелец карты может сам пополнить баланс, переведя средства с другого счета или положив наличные.

Потратить больше денег, чем есть на дебетовой карте, нельзя. Исключение составляют карты с функцией овердрафта — небольшого лимита кредитных средств, которыми клиент может распоряжаться на свое усмотрение. Однако банки крайне редко выпускают такой пластик.

Кредитные карты используются для расчетов заемными средствами. С их помощью также можно оплачивать покупки и переводить деньги другим людям. Однако эти средства принадлежат банку, а не клиенту. Принцип финансирования кредиток во многом схож с потребительским займом. Человек получает определенную сумму от банка и должен вернуть ее в оговоренный срок с процентами, поэтому при оформлении таких карт устанавливается график платежей.

Тем не менее у кредитных карт есть ряд существенных отличий от обычных займов. По факту они состоят из двух составляющих: кредитной линии (лимита средств) и лицевого счета. Когда владелец расплачивается картой, деньги списывают с кредитной линии, а остаток хранится в банке до следующей покупки. При этом лимит такого пластика возобновляем, поэтому после погашения задолженности им можно пользоваться снова. Лицевой счет нужен для внесения ежемесячных платежей.

Также у таких карт есть грейс-период, или беспроцентный период, в течение которого клиент может вернуть потраченные деньги без переплат по процентам. Обычно он составляет 50–120 дней. Кроме того, у большинства кредиток бесплатное обслуживание, и если человек не пользуется картой, ему не придется тратить на нее деньги. А вот процентные ставки для кредитных карт, как правило, выше, чем для обычных кредитов. В среднем они составляют 20–23%.

Можно ли класть деньги на кредитную карту в 2024 году

Обычно владельцы кредитных карт кладут на них деньги, чтобы внести платеж или погасить задолженность. Однако, если условия договора не запрещают, можно перечислять на кредитку средства даже при отсутствии долга. Это называется деньги сверх лимита.

Если на кредитке есть «лишние» средства, они останутся на счету и будут работать по тому же принципу, что и на дебетовой карте. При оплате покупок деньги спишутся сначала с лицевого счета, а если этой суммы не хватит, будет задействована кредитная линия.

Однако владельцам кредитных карт стоит учитывать некоторые нюансы. Так, на такой пластик обычно не начисляют кешбэк, бонусы и проценты на остаток средств. Некоторые банки предлагают начисление процента на деньги сверх лимита, но обычно он невысок, поэтому для получения максимальной выгоды личные средства лучше хранить на дебетовой карте.

Кроме того, деньги, внесенные на кредитную карту, в первую очередь списываются для погашения долга. Это основная функция лицевого счета, поэтому при наличии задолженности хранить средства на таком пластике не получится.

Помимо этого на сумму сверх лимита действуют общие правила обслуживания карты, то есть, если банк установил комиссию на снятие наличных с кредитки в банкомате, это условие распространяется и на собственные деньги клиента, ранее внесенные на карту. Комиссия также может взиматься за перевод между счетами, поэтому вывести средства с кредитки на другой пластик без потерь не получится.

Как пополнить кредитную карту в 2024 году

Для пополнения кредитной карты доступны те же способы, что и для дебетовой. Наличные можно внести через банкомат, кассу в отделении банка или с помощью почтового перевода. Безналичным путем кредитку можно пополнить в мобильном приложении банка, в личном кабинете на сайте финансовой организации или посредством перевода с другого счета, который открыт в том же банке или в другом.

При этом стоит учитывать, что не все способы позволяют положить деньги на карту без комиссии. Как правило, она взимается за переводы из других банков. Также следует иметь в виду срок зачисления средств. Обычно переводы поступают на счет за несколько минут, однако из-за особенностей работы системы они могут задержаться на сутки и более. Поэтому финансовые организации советуют клиентам заранее вносить ежемесячные платежи, чтобы деньги точно поступили вовремя.

Ранее «Известия» рассказали, как правильно закрыть кредитную карту.