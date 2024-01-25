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В Китае создали способную работать 50 лет батарейку

Oddity Central: В КНР изобрели батарейку, способную работать 50 лет без подзарядки
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Фото: Oddity Central
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В Китае изобрели атомную батарейку BV100, которая может работать до 50 лет без подзарядки. При этом ее размер не больше монеты. Об этом сообщает Oddity Central 24 января.

Авторами изобретения стали специалисты из компании Betavolt.

Компания утверждает, что она является первой, кто успешно миниатюризировал атомную энергию, поместив 63 ядерных изотопа в батарею размером меньше монеты. Этот прорыв ставит его «далеко впереди» всех других европейских и американских академических и коммерческих учреждений, отмечается в публикации.

«Имея размеры всего 15x15x5 мм, новый Betavolt BV100 постоянно генерирует электричество по мере разложения изотопов, в отличие от обычных батарей, которые просто накапливают энергию», — указано в статье.

При этом инженеры уверяют, что устройство безопасно для людей: в нем используется никель и алмазные полупроводники, уточняет «Газета.Ru».

Компания планирует начать массовое производство батареи в этом году, а через год планирует представить еще более мощную версию.

Отмечается, что по мере совершенствования разработки мы вскоре можем увидеть батареи для смартфонов, которые не требуют подзарядки.

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Зимой прошлого года китайские ученые заявили, что изобрели новый двигатель для дронов, который поможет устройствам находиться в воздухе на протяжении долгого времени. В частности, специалисты из Северо-Западного политехнического университета Китая изобрели модуль, который преобразует энергию света в электричество и позволяет заряжать дроны в воздухе. Создатели не раскрывают деталей проекта, чтобы избежать его использования в военных целях, однако заверяют, что с таким двигателем дрон сможет подниматься на высоту небоскреба.

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