Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрировали в Новосибирской области

Сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение на территории Новосибирской области. Магнитуда события составила 3,1.

По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, подземные толчки произошли днем 25 января в 86 км от Искитима на Салаирском кряже. Об этом пишет Сиб.фм.

Ранее землетрясение произошло в ночь на 23 января около разреза Колыванский в Искитимском районе. Магнитуда составила 4,64.

В Краснодарском крае землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали 24 января днем. Подземные толчки ощутили жители Краснодара, Горячих Ключей и Северского района.