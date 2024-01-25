Экс-главу Пензенской области Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы

Бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом 25 января сообщает корреспондент «Известий» из зала Измайловского суда Москвы.

Суд назначил Белозерцеву 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признал.

Также суд назначил 11 лет лишения свободы второму фигуранту уголовного дела, главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю.

При этом гособвинитель в ходе прений запрашивал 13 лет колонии строгого режима экс-губернатору Пензенской области и 12 лет главе фаркомпании «Биотэк».

Слушания дела проходили на выездных заседания в СИЗО-1 «Матросская тишина» из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля, в суде лишь был оглашен приговор.

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