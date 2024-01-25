На поддержку подмосковного агротуризма выделили около 20 млн рублей

Власти Московской области выделили из регионального бюджета около 20 млн рублей на поддержку агротуризма. Средства получат сельхозпроизводители в виде гранта «Агротуризм» в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

Замглавы регионального правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что эти деньги можно израсходовать на покупку или реконструкцию средств размещения туристов, подключение их к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристического оборудования, работы по благоустройству территории.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что по итогам 2023 года грант «Агротуризм» получили два подмосковных проекта. Общий объем средств составил 20 млн рублей. Около 9 млн рублей поступили из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что хаски-деревню «Рузская Аляска» из Подмосковья признали победителем XXII ежегодной премии «Сделано в России – 2023». Она признана лучшей в номинации «Путешествия. По России с любовью».